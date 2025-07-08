«Динамо» — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо» и «Ростов» сыграют во 2-м туре чемпионата России 26 июля

«Динамо» примет «Ростов» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Динамо» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Участие в чемпионате принимают 16 команд. «Краснодар» — действующий чемпион страны.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде