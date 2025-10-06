Дзюба — о незабитом пенальти «Зениту»: «Перед командой нужно будет отмазаться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.

«Акрон» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».