Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил риски разрыва контрактов с иностранными футболистами.

— Какие есть риски, если ФИФА разрешит россиянам разрывать контракты с клубами?

— Они минимальны. Это будет беспрецедентное опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдет.

— Как прошел день рождения Акинфеева для команды?

— Поздравили его всей командой. Игорь опытный футболист. Обидно, что вот так проиграли сегодня. Ему не удалось сделать подарок себе на день рождения. У всех бывают спады. Предыдущая серия Игоря прервалась. Стиснув зубы, пойдем дальше.