«Химки» — ЦСКА: Боженов не получил предупреждение и избежал дисквалификации

На 49-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — ЦСКА (4:2) защитник Кирилл Боженов ошибочно не получил желтую карточку и избежал дисквалификации на следующую игру — с «Нижним Новгородом». Футболист подмосковной команды уже собрал семь предупреждений и «висит» на карточках.

У арбитра Павла Кукуяна были все основания применить к Боженову дисциплинарную санкцию за фол на Хорхе Карраскале, которому он попал шипами в голеностоп.

Напомню, что в игре 23-го тура с «Рубином» (3:2) у «Химок» могли получить «лишние» предупреждения и пропустить встречу с ЦСКА полузащитники Илья Кухарчук, Илья Камышев и Денис Глушаков. Но этого не произошло, у всех так и осталось по три желтые карточки. При этом Кухарчук точно заслуживал наказания в Казани — за удар Солтмурада Бакаева шипами в голеностоп.