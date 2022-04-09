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«Химки» — ЦСКА: Боженов не получил предупреждение и избежал дисквалификации

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

На 49-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — ЦСКА (4:2) защитник Кирилл Боженов ошибочно не получил желтую карточку и избежал дисквалификации на следующую игру — с «Нижним Новгородом». Футболист подмосковной команды уже собрал семь предупреждений и «висит» на карточках.

У арбитра Павла Кукуяна были все основания применить к Боженову дисциплинарную санкцию за фол на Хорхе Карраскале, которому он попал шипами в голеностоп.

Напомню, что в игре 23-го тура с «Рубином» (3:2) у «Химок» могли получить «лишние» предупреждения и пропустить встречу с ЦСКА полузащитники Илья Кухарчук, Илья Камышев и Денис Глушаков. Но этого не произошло, у всех так и осталось по три желтые карточки. При этом Кухарчук точно заслуживал наказания в Казани — за удар Солтмурада Бакаева шипами в голеностоп.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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