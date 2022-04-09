Бабаев: «Сборная России провела хороший спарринг»

Бабаев заявил, что ЦСКА не планирует ехать в Европу на сборы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4) высказался в отношении сборной России.

— Что скажете про учебно-тренировочный сбор сборной России?

— Считаю, что в сложные времена руководство исходит из принципа делай, что делаешь, будь, что будет. Было важно встретиться с тренерским штабом. Абсолютно верное. Правильное решение. Хороший спарринг провели.

— Будут ли товарищеские матчи в Европе?

— Сложный вопрос. Наверняка будут сложности. Логистические. Пока не планируем ехать в Европу. Может, будем в России проводить сборы. Китай был первым коммерческим турниром для российских команды в Китае. В арабских странах? Посмотрим, почему бы и нет.