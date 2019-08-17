Гендиректор «Зенита» призвал ускорить процесс внедрения ВАР

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что систему видеоассистента рефери (ВАР) необходимо в скорейшем времени ввести во всех матчах. Встреча снова охарактеризовалась рядом спорных судейских решений.

Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце.

— Надо ускорять процесс внедрения ВАР на всех матчах РПЛ, — цитирует ТАСС Медведева. — Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. ВАР нужно вводить как можно скорее.

Потому что-то, что видим мы, увидят и они. Хоть результаты матчей не пересматриваются.

Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается.