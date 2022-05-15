Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:10

Ваноли: «Хотел бы, чтобы болельщики «Спартака» отказались от бойкота и пришли на финал Кубка»

Ваноли заявил, что у «Спартака» лучшие болельщики в России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо». Итальянец отметил, что хотел бы, чтобы болельщики пришли на стадионе в предстоящей встрече.

— Как на вас и на команду влияет то, что российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне?

— У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться этого дела, ребята не заслуживали исключения из Лиги Европы. Что касается меня, то мне нравится то, что я делаю. Мне нравится, как команда прогрессирует.

— Как вы готовили команду к этому матчу, учитывая скорый финал Кубка?

— При подготовке к матчу мы хотели понять, где мы находимся. Мы играли с сильнейшей командой в чемпионате, важно было сравнить себя с ними. Буквально за несколько дней у нас выбыли три центральных защитника. Здесь заслуга моих ребят — Хлусевич, Литвинов, Джикия. Мы прогрессируем в тактике, такие матчи дают нам это понять.

— Должны ли болельщики отказаться от бойкота перед финалом Кубка?

— У «Спартака» лучшие болельщики в России. Мне очень жаль, что за время работы в России я не увидел наш стадион со всеми болельщиками. Они очень важны для нас, они приносят команде очки. Такое сожаление у меня есть. Конечно, я бы хотел, чтобы болельщики отказались от бойкота и пришли на финал Кубка.

Напомним, в январе 2022 года фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»
Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
Мостовой: «На последний тур полетим смешанным составом с «Зенитом-2». Некоторым бразильцам дадут отдохнуть»
Жиго назвал тяжелым матч «Спартака» с «Зенитом»
Мостовой про пенальти: «Взял мяч и ждал решения. Дзюба отдал? Может, молодому дал проверить в себя. Спасибо ему»
Михаил Кержаков — о потере очков: «Зенит» стал чемпионом, какая разница»
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»
Клейменов: «Сегодня не сложилось впечатление, что «Спартак» играл с чемпионом. Надеюсь, дадим бой «Динамо» в финале Кубка»
Никита Симонян выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
Белоус: «Победой в кубке руководители «Спартака» смогут отмазаться перед болельщиками»
Появились фото выездной формы «Спартака» от Nike, которая могла бы быть в сезоне-2022/23
«Спартак» — «Динамо»: где купить билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брат Федуна: «Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч»

Мележиков: «Пенальти в ворота «Спартака», думаю, не было. Справедлив ли результат? Какой есть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости