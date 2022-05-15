Ваноли: «Хотел бы, чтобы болельщики «Спартака» отказались от бойкота и пришли на финал Кубка»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо». Итальянец отметил, что хотел бы, чтобы болельщики пришли на стадионе в предстоящей встрече.

— Как на вас и на команду влияет то, что российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне?

— У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться этого дела, ребята не заслуживали исключения из Лиги Европы. Что касается меня, то мне нравится то, что я делаю. Мне нравится, как команда прогрессирует.

— Как вы готовили команду к этому матчу, учитывая скорый финал Кубка?

— При подготовке к матчу мы хотели понять, где мы находимся. Мы играли с сильнейшей командой в чемпионате, важно было сравнить себя с ними. Буквально за несколько дней у нас выбыли три центральных защитника. Здесь заслуга моих ребят — Хлусевич, Литвинов, Джикия. Мы прогрессируем в тактике, такие матчи дают нам это понять.

— Должны ли болельщики отказаться от бойкота перед финалом Кубка?

— У «Спартака» лучшие болельщики в России. Мне очень жаль, что за время работы в России я не увидел наш стадион со всеми болельщиками. Они очень важны для нас, они приносят команде очки. Такое сожаление у меня есть. Конечно, я бы хотел, чтобы болельщики отказались от бойкота и пришли на финал Кубка.

Напомним, в январе 2022 года фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).