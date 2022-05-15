Ваноли: «Хотел бы, чтобы болельщики «Спартака» отказались от бойкота и пришли на финал Кубка»
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо». Итальянец отметил, что хотел бы, чтобы болельщики пришли на стадионе в предстоящей встрече.
— Как на вас и на команду влияет то, что российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне?
— У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться этого дела, ребята не заслуживали исключения из Лиги Европы. Что касается меня, то мне нравится то, что я делаю. Мне нравится, как команда прогрессирует.
— Как вы готовили команду к этому матчу, учитывая скорый финал Кубка?
— При подготовке к матчу мы хотели понять, где мы находимся. Мы играли с сильнейшей командой в чемпионате, важно было сравнить себя с ними. Буквально за несколько дней у нас выбыли три центральных защитника. Здесь заслуга моих ребят — Хлусевич, Литвинов, Джикия. Мы прогрессируем в тактике, такие матчи дают нам это понять.
— Должны ли болельщики отказаться от бойкота перед финалом Кубка?
— У «Спартака» лучшие болельщики в России. Мне очень жаль, что за время работы в России я не увидел наш стадион со всеми болельщиками. Они очень важны для нас, они приносят команде очки. Такое сожаление у меня есть. Конечно, я бы хотел, чтобы болельщики отказались от бойкота и пришли на финал Кубка.
Напомним, в январе 2022 года фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.
Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0