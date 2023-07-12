Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о ситуации с возможным отстранением Промеса
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.
Во вторник, 11 июля стало известно, что портал Transfermarkt.com обозначил статус 31-летнего нидерландца как отстраненного от участия во всех турнирах с 19 июня — в этот день суд Амстердама приговорил игрока к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
Позднее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что портал, вероятно, допустил ошибку.
— Есть новая информация по Промесу? — вопрос Малышеву.
— Пока новых изменений мы не видим, — ответил генеральный директор красно-белых. — Будем их ждать. Уровень готовности и самоотдачи у него высокий.
В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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