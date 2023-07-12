Канчельскис считает, что у Захаряна есть все шансы заиграть в Европе

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в голландские «Аякс» и «Фейеноорд».

«Не знаю, подойдут ли Захаряну «Аякс» или «Фейеноорд». Если его хочет тренер и видит в нем игрока своей команды, тогда все будет хорошо. Надо еще смотреть, сможет ли Арсен адаптироваться и перестроиться на другой образ жизни? Если возьмут, и он там заиграет, тогда будем делать какие-то выводы. Да, «Аякс» — та команда, которая развивает молодых футболистов и помогает им сделать хорошую карьеру. Ну опять же, надо чтобы Захаряна хотел тренер, и была конкретика. Готов ли Захарян переезд в Европу? Ему в том году весь сезон говорили, что он перейдет в «Челси», но в итоге не получилось. Конечно, парень сломался психологически. Поэтому он и сезон прошлый провалил. Если в этом случае агенты опять не будут рассказывать сказки, а будет реальная конкретика, тогда он может там заиграть. Все шансы у Захаряна есть на то, чтобы играть в Европе», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фейеноорд» может подписать 20-летнего россиянина этим летом.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.