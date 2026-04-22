Гендиректор «Сочи» Новиков: «Наша задача — победа во всех оставшихся турах»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» рассказал о целях команды на остаток сезона.

В 26-м туре сочинцы обыграли «Крылья Советов» (2:1) и одержали третью победу подряд. За три последних тура команда набрала столько же очков, сколько за предыдущую часть сезона.

«Ребята молодцы, бились до конца, до последних минут в матче с «Крыльями Советов». Нам нужна была только победа, ничья не устраивала. Очевидно, что команда заиграла совсем по-другому, более мотивированно и бьется в каждом моменте. Что касается предстоящих матчей, то мы с «Динамо» неплохо играли и в Кубке, и в чемпионате. Так что нас ничто не пугает. Наша задача — победа во всех оставшихся турах», — сказал Новиков «СЭ».

После 26 игр «Сочи» с 18 очками остается на последнем месте в РПЛ. Команда Игоря Осинькина на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей за место в высшем дивизионе. В следующем туре 26 апреля сочинцы на выезде сыграют с московским «Динамо».

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