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Гендиректор «Сочи» Новиков: «Наша задача — победа во всех оставшихся турах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» рассказал о целях команды на остаток сезона.

В 26-м туре сочинцы обыграли «Крылья Советов» (2:1) и одержали третью победу подряд. За три последних тура команда набрала столько же очков, сколько за предыдущую часть сезона.

«Ребята молодцы, бились до конца, до последних минут в матче с «Крыльями Советов». Нам нужна была только победа, ничья не устраивала. Очевидно, что команда заиграла совсем по-другому, более мотивированно и бьется в каждом моменте. Что касается предстоящих матчей, то мы с «Динамо» неплохо играли и в Кубке, и в чемпионате. Так что нас ничто не пугает. Наша задача — победа во всех оставшихся турах», — сказал Новиков «СЭ».

После 26 игр «Сочи» с 18 очками остается на последнем месте в РПЛ. Команда Игоря Осинькина на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей за место в высшем дивизионе. В следующем туре 26 апреля сочинцы на выезде сыграют с московским «Динамо».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Педро
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 6
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Георгий Мелкадзе
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