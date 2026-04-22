Аргентинский полузащитник «Спартака» Барко пообещал сделать тату в честь победы в РПЛ

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко пообещал сделать татуировку в случае завоевания какого-либо трофея с красно-белыми.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале пути регионов FONBET Кубка России 6 мая. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают пятую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Если выиграем какой-нибудь кубок со «Спартаком», обязательно сделаю татуировку», — заявил Барко в «Царском подкасте», опубликованном на официальном YouTube-канале красно-белых.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец провел 31 матч и забил 7 голов.