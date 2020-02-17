Гендиректор «Сочи»: «Кокорин изначально не хотел к нам переходить? От него я таких комментариев не слышал»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил «СЭ», что Александр Кокорин может сыграть в контрольном матче с «Динамо».

— Соглашение подписано до конца сезона. Саша у нас находится, в строю. Наш тренер поговорит с Сашей, и если тот готов, то он выйдет на поле в контрольном матче. Его психологическое состояние? Да все нормально! Вопросов никаких не возникало! Почему все затянулось? Да немного долго. Но Саша профессионал. Я изначально говорил, что нужно немного подождать, чтобы договориться до конца. Отшлифовать некоторые моменты.

— Не смущало, что Кокорин изначально не горел желанием переходить в «Сочи»?

— Почему? Я ни одного комментария от него не слышал, что он не хочет переходить в «Сочи». (Виталий Айрапетов)