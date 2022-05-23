«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова

Полузащитник Ивелин Попов покидает «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Карьеру 34-летний полузащитник продолжит в составе софийского «Левски», с которым подписал двухлетнее соглашение еще 28 апреля .

За два сезона в сочинском клубе болгарин провел 26 матчей и отметился 10 (5+5) очками за результативность.