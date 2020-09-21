Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Спартак» мне понравился, мы тоже играли достойно"

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился впечатлениями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2). По его словам, его команда провела достойный матч.

— Был ли «Рубин» сильнее «Спартака»? Счет на табло другой (смеется). Один удар в створ ворот (у «Спартака» — «СЭ») и поражение — 0:2. Команда у них хорошая, мне очень понравилась, — сказал Сайманов. — Мы тоже играли достойно. У нас молодая команда, мы не обороняемся — это мне нравится. Если будет больше таких игр, то интерес проснется. (Севастиан Терлецкий)