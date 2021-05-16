Гендиректор «Ротора» назвал РПЛ лигой приколов

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал перенос матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал». Игра должна была начаться в 14.00 по московскому времени, но была перенесена из-за жары. В итоге матч начался в 16.00.

«Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден, — цитируют Рекечинского «РИА Новости» 16 мая. — Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести — ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге.

С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят.

Понятно, что поставь градусник в тени — одна будет температура, на солнце — другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно. Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло».

В последнем туре «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Команда набрала 22 очка, заняла 15-е место и вылетела в Олимп-ФНЛ. «Уфа» победила «Арсенал» (2:1), набрала 25 очков и заняла 13-е место, сохранив прописку в элите.