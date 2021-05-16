Председатель совета директоров «Локомотива» заявил, что клуб хочет сохранить Николича на долгие годы

«Локомотив» настроен на долгосрочное сотрудничество с главным тренером Марко Николичем, заявил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

«У Марко действующий контракт, мы работаем над его продлением, — цитирует Плутника Telegram -канал Нобеля Арустамяна 16 мая. — Думаю, согласуем все нюансы. «Локомотив» заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он прекрасный тренер и замечательный человек!

Тем более, этой осенью мы видели грандиозные проблемы, с которыми столкнулся Марко. Даже не представляли, какой объем работы надо проделать. Но вместе мы провели большую работу и добились хороших результатов".

Также Плутник рассказал о возможном строительстве нового стадиона и временном переезде на «Лужники».

«Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба, — отметил Плутник. — У нас есть несколько вариантов. Но решение примем только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба».

«Локомотив» занял третье место в Тинькофф РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.