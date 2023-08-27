Гендиректор «Пари НН» заявил о наличие множества предложений по Сулейманову: «Это не только Турция»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о несостоявшемся трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Газишехир Газиантеп».

— Вы не могли отпустить Сулейманова за ту сумму, которая вам предлагалась?

— По нему много предложений. Это не только Турция. Мы хотим взращивать игроков, но не просто как в инкубаторе. От этого клуб должен получить доход — доход с элементом прибыли. Мы оцениваем предложения с позиции выгоды для клуба. Конечно, мы не хотим и ослаблять состав.

— Агент Вадим Шпинев говорил, что с руководством сложно общаться.

— Вообще не могу понять, почему он так говорит. Мой телефон, по-моему, знают все. Проблем найти мой телефон не вижу, — сказал Гусейнов «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 1 миллион евро. В текущем сезоне Сулейманов провел 8 матчей за нижегородцев в РПЛ и Кубке России, в которых забил три мяча.