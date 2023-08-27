Хавбек «Ахмата» Олейников: «Ехали на игру со «Спартаком» за тремя очками. Это обычная команда, как и мы»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Мы хотели выиграть, приезжали в Москву за тремя очками, но в конце матча не смогли забить стопроцентный момент. Очень обидно.

Верили ли мы в победу над «Спартаком»? А почему нет? Это обычная команда, такая же, как и мы. У «Спартака» сейчас проблемы. Поэтому все было возможно», — цитирует игрока «Евро Футбол».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».