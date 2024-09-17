Гендиректор «Пари НН» — о результатах команды в РПЛ: «Можно было лучше»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в РПЛ.

«Можно было лучше, и мы понимаем, в каких матчах можно было лучше сыграть. Знаю, что тренерский штаб активно разбирает каждую игру, подчеркивает ошибки и исправляет их на тренировках. Стараемся быстро их исправить, чтобы команда могла как можно больше набирать очков. Впереди нас ждут еще 22 матча в РПЛ, есть время для хорошей работы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 8-го тура «Пари НН» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.