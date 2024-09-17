Полузащитники «Пари НН» Марадившили и Майга приступили к индивидуальным тренировкам после травм крестообразных связок

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении полузащитников Константина Мардишвили и Мамаду Майги после разрыва крестообразной связки колена.

«Восстановление Марадишвили и Майги идут по графику. Сейчас они тренируются на поле по индивидуальной программе под руководством наших физиотерапевтов. Думаю, что осень идет у них для того, чтобы набрать форму. А поздней осенью или вначале второй части сезона они смогут выйти на поле. Пока трудно загадывать, когда именно игроки выйдут на поле в официальных матчах, потому что травма тяжелая и каждому организму нужно разное время для восстановления», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

29-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года, он провел за клуб 54 матча и забил 1 гол. 24-летний Марадишвили выступает за «Пари НН» с зимы 2024 года, проведя 3 матча и не отличившись результативными действиями.