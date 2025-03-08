Гендиректор «Пари НН»: «В матче с «Краснодаром» нашему игроку раскололи зуб»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии игроков команды после разгромного поражения в домашнем матче 20-го утра РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«В раздевалке сказал всем футболистам: «Спасибо за игру». У кого-то травмы, ссадины, одному игроку зуб раскололи, будем быстро восстанавливать. В принципе, все понимают, рефлексия есть, но настрой на следующие игры такой — надо брать очки», — цитирует Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице с 19 очками. 16 марта нижегородцы на выезде сыграют с «Рубином» в 21-м туре РПЛ.