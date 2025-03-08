Стрепетов: «Болельщики «Спартака» аплодируют судейской бригаде за красную карточку Венделу»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал удаление полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0) за неприличный жест.

«Мне кажется, этот жест Вендела, за который он получил красную карточку, не видел ни один болельщик, ни один игрок — только ВАР. И это удаление — лодка дегтя во всей игре. И это, конечно, большая потеря перед матчем со «Спартаком». Думаю, болельщики красно-белых аплодируют судейской бригаде и ВАРу за эту красную карточку. Кому он так что показал? Кто это видел?» — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

27-летний Вендел получил красную карточку на 74-й минуте матча с «Факелом». Он пропустит следующую игру «Зенита» со «Спартаком», которая пройдет 16 марта.