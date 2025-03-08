Фан-клуб «Факела» выступил с заявлением после скандала с удалением Вендела

Фан-клуб «Факела» выступил с официальным заявлением после скандала в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2), связанного с удалением полузащитника Вендела.

Бразилец получил прямую красную карточку на 74-й минуте встречи за неприличный жест. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из соперников «изображал макаку».

«Наш фан-клуб за последние годы провел огромную работу, которая не исчерпывается акциями в поддержку команды. В частности, мы приложили максимальные усилия, чтобы направить в правильное русло потрясающую энергетику наших болельщиков — мы развиваем культуру боления в целом. Мы проводим мероприятия социальной направленности, ездя в детские дома и спортивные школы. Мы организуем перфомансы с историческими отсылками, отмечая связь между нами и болельщиками клуба-соперника. Мы никогда не были замечены в разжигании розни, тем более на почве расовой нетерпимости.

Мы не видим доказательств того, что с Южной трибуны звучали расистские выкрики. Был ли гул? Да. Был ли свист? Да. Могли ли быть отдельные выкрики тех или иных посетителей стадиона? Мы допускаем это. Но мы не хотим, чтобы обесценивались наши достижения в работе с болельщиками. Мы организуем самые массовые выезды, помогая воронежцам увидеть нашу многонациональную страну. И с радостью принимаем гостей, чувствуя гордость за свой город. Если отдельные выкрики действительно имели место — давайте выявлять этих лиц и наказывать по всей строгости.

Мы считаем себя обязанными поддержать любимую команду в решающих матчах, от которых зависит судьба клуба. Мы хотим быть рядом с парнями, которые выходят на газон. Это все, что нам нужно», — говорится в заявлении фан-клуба «Факела».

По итогам матча в рапорт делегата была внесена информация о дискриминационном поведении фанатов «Факела» в отношении Вендела. Инцидент будет рассмотрен на заседании КДК РФС.