Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян: «Не думаем про зону стыков и стремимся в восьмерку»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян подвел итоги матча против «Химок» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

— Прекрасная самоотдача. В шоке от того, как круто поддерживали нашу команду. Чувствовали себя как дома. Турнирное положение? Не думаем про зону стыков. Мы стремимся в восьмерку, — сказал Тер Абрамян.

«Крылья Советов» (26 очков) остаются на 11-м месте в РПЛ. «Химки» (23) опустились на 13-ю строчку в турнирной таблице.