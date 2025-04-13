«Крылья Советов» ведут переговоры со «Спартаком» о продлении аренды Зиньковского и Дмитриева

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал «СЭ», что самарский ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающих Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева.

«Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со «Спартаком». Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда», — сказал Пименов «СЭ».

В этом сезоне на счету 28-летнего Зиньковского 19 матчей, в которых он отметился 3 результативными передачами. На счету 20-летнего Дмитриева 3 гола и 2 результативные передачи в 19 матчах.