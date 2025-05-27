Тимощук о стандартах в «Зените»: «Ориентируемся на «Арсенал», мониторим ведущие чемпионаты»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре петербургской команды на стандартных положениях в сезоне-2024/25.

— В обороне сыграли очень хорошо, потому что мы, наверное, наряду с «Краснодаром» — та команда, которая меньше всех пропустила со стандартов. Я считаю, это большой плюс. В атаке действительно есть над чем работать, но во второй части сезона, думаю, мы были одни из лучших. Провальное было начало, но забили семь мячей с угловых — это не так мало. По угловым мы практически в лидирующей группе, но есть штрафные, ауты, много всего над чем нужно работать и нужно улучшать. Естественно, критику всегда стараюсь воспринимать конструктивную, делать выводы.

— На какую команду в плане стандартов вы ориентируетесь? Например, «Арсенал» очень хорош.

— «Арсенал» я как раз хотел назвать. Есть команды, которые хорошо исполняют стандарты в Бельгии и Голландии. «Манчестер Сити» был хорош, но два года назад. Стараемся мониторить то, что происходит в ведущих чемпионатах. Достаточно хорошо используют стандарты в английском чемпионшипе. Есть много факторов над которыми нужно работать, чтобы улучшать стандарты, — сказал Тимощук «СЭ».

Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с марта 2017-го года. 46-летний специалист отвечает в команде за стандартные положения.