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27 мая 2025, 17:22

Тимощук о стандартах в «Зените»: «Ориентируемся на «Арсенал», мониторим ведущие чемпионаты»

Роман Кольцов
Корреспондент

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре петербургской команды на стандартных положениях в сезоне-2024/25.

— В обороне сыграли очень хорошо, потому что мы, наверное, наряду с «Краснодаром» — та команда, которая меньше всех пропустила со стандартов. Я считаю, это большой плюс. В атаке действительно есть над чем работать, но во второй части сезона, думаю, мы были одни из лучших. Провальное было начало, но забили семь мячей с угловых — это не так мало. По угловым мы практически в лидирующей группе, но есть штрафные, ауты, много всего над чем нужно работать и нужно улучшать. Естественно, критику всегда стараюсь воспринимать конструктивную, делать выводы.

— На какую команду в плане стандартов вы ориентируетесь? Например, «Арсенал» очень хорош.

— «Арсенал» я как раз хотел назвать. Есть команды, которые хорошо исполняют стандарты в Бельгии и Голландии. «Манчестер Сити» был хорош, но два года назад. Стараемся мониторить то, что происходит в ведущих чемпионатах. Достаточно хорошо используют стандарты в английском чемпионшипе. Есть много факторов над которыми нужно работать, чтобы улучшать стандарты, — сказал Тимощук «СЭ».

Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с марта 2017-го года. 46-летний специалист отвечает в команде за стандартные положения.

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Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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