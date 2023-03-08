Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Я встречался с Минздравом осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о сроках принятия законопроекта по возвращению пива на стадионы.

«К сожалению, никаких сроков нет. Этот законопроект постоянно пролонгируется. Для меня это неприятно. Я встречался с представителями Минздрава осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены, сами клубы, если это их интересует», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев предложил РФС выйти с инициативой по возвращению пива на стадионы.