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Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Я встречался с Минздравом осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о сроках принятия законопроекта по возвращению пива на стадионы.

«К сожалению, никаких сроков нет. Этот законопроект постоянно пролонгируется. Для меня это неприятно. Я встречался с представителями Минздрава осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены, сами клубы, если это их интересует», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев предложил РФС выйти с инициативой по возвращению пива на стадионы.

Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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