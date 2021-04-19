Гендиректор «Ахмата»: «Мы не просили субсидий у государства»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» рассказал о круглом столе, собранном для преодоления санкций США. В декабре клуб из Грозного был включен в санкционный список Министерства финансов США.

— На круглом столе, где обсуждался вопрос, как преодолеть санкции по отношению к «Ахмату», прозвучала сумма от 1 до 1,4 миллиарда рублей для спасения клуба. Действительно ли требуется такая сумма?

— В ближайшее время комитет по спорту Государственной Думы выпустит пресс-релиз, там все будет сказано. Зачем сейчас обсуждать, что деньги просим? Мы обратились с просьбой обсудить несколько вопросов. Так как «Ахмат» попал под санкции, многие спонсоры, которые у нас уже были, и потенциальные, с кем вели переговоры, в силу объективных причин не могут сейчас с нами работать. Мы просили оптимизировать налоговую базу, помочь с привлечением спонсоров, вот и все. Те суммы, которые сейчас в СМИ фигурируют, — это размеры нашего бюджета.

— Может, уже велась речь о конкретных спонсорах?

— Конкретики нет. Намерены комплексно решить вопрос, потому что нам тяжело сейчас осуществлять международную деятельность. Не можем осуществлять трансферы, оплату, SWIFT у нас закрыт. Клуб же не только покупает, но и продает игроков. Другим предприятиям, которые подпадали под санкции, государство же оказывало помощь. Мы так же хотим, чтобы нам ее оказали — хотя бы в части оптимизации налогов.

— А другие сценарии, помимо привлечения субсидий со стороны государства и привлечения финансирования, рассматриваются?

— Мы не просили субсидий у государства.

(Екатерина Звенигородская)