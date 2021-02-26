Генеральный директор «Тамбова» назвала ерундой новость о мизерных зарплатах в клубе
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о зарплатах арендованных футболистов.
Ранее спортивный директор клуба Павел Худякова сообщил ТАСС, что «Тамбов» платим арендованным игрокам 12,5-12,8 тыс. рублей.
— В СМИ появилась информация, что «Тамбов» платит арендованным футболистам меньше 13 тысяч в месяц. Это правда?
— Вы ерунду не читайте, а спросите лучше у меня. По законодательству мы не можем заключать договор на меньшую сумму, чем МРОТ. От этого мы и пляшем. Написать в договоре зарплату в один рубль или один доллар.
— Пишут как раз, что арендованные футболисты получают сумму в районе МРОТ
— Неправильно пишут.
(Константин Колмаков)
Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей.
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей. Из-за финансовых проблем клуб был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.
26 февраля «Тамбов» сыграет против «Ротора» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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