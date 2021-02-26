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Генеральный директор «Тамбова» назвала ерундой новость о мизерных зарплатах в клубе

14:30
21 февраля. Москва. «Локомотив» — «Тамбов» — 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 февраля. Москва. «Локомотив» — «Тамбов» — 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о зарплатах арендованных футболистов.

Ранее спортивный директор клуба Павел Худякова сообщил ТАСС, что «Тамбов» платим арендованным игрокам 12,5-12,8 тыс. рублей.

— В СМИ появилась информация, что «Тамбов» платит арендованным футболистам меньше 13 тысяч в месяц. Это правда?

— Вы ерунду не читайте, а спросите лучше у меня. По законодательству мы не можем заключать договор на меньшую сумму, чем МРОТ. От этого мы и пляшем. Написать в договоре зарплату в один рубль или один доллар.

— Пишут как раз, что арендованные футболисты получают сумму в районе МРОТ

— Неправильно пишут.

(Константин Колмаков)

Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей. Из-за финансовых проблем клуб был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.

26 февраля «Тамбов» сыграет против «Ротора» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало встречи — в 19.00 (мск).

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