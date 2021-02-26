Исполком РФС утвердил составы постоянных и временных комитетов и комиссий РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила решения, принятые по итогам исполкома РФС, который состоялся 26 февраля.
«Утвержден состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС;
Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации;
Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС;
Анатолию Турчаку присвоено звание почетного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом», — сообщает Telegram-канал РФС.
Помимо этого, на исполкоме РФС приняли решение перенести матчи ? финала БЕТСИТИ Кубка России и утвердили Евгения Гинера, Сергея Прядкина, Игоря Каменского, Елену Илюхину и Дениса Соловьева на должности вице-президентов РФС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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