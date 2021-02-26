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Исполком РФС утвердил составы постоянных и временных комитетов и комиссий РФС

14:48
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила решения, принятые по итогам исполкома РФС, который состоялся 26 февраля.

«Утвержден состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС;

Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации;

Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС;

Анатолию Турчаку присвоено звание почетного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом», — сообщает Telegram-канал РФС.

Помимо этого, на исполкоме РФС приняли решение перенести матчи ? финала БЕТСИТИ Кубка России и утвердили Евгения Гинера, Сергея Прядкина, Игоря Каменского, Елену Илюхину и Дениса Соловьева на должности вице-президентов РФС.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/549

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