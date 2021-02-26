«Тамбов» будет платить арендованным игрокам менее 13 тысяч рублей

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о зарплатах новичков клуба.

«Мы платим арендованным игрокам 12,5-12,8 тысяч рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей», — приводит слова Худякова ТАСС.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей. 26 февраля команда сыграет против «Ротора» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало встречи — в 19.00 (мск).

«Тамбов» из-за финансовых проблем был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.