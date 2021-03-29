Отстраненные футболисты «Тамбова» вызваны в РФС для дачи показаний

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что отстраненные по подозрению в игре на ставках футболисты команды вызваны в Российский футбольный союз (РФС) на 2 апреля для дачи показаний.

«Отстраненные ранее футболисты по-прежнему не тренируются с командой. Их вызвали в РФС на 2 апреля», — приводит слова Худякова «РИА Новости».

24 марта стало известно, что РФС заподозрил в игре на ставках двух футболистов «Тамбова»: Дмитрия Германа и Александра Еркина. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».

14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).