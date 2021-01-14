Гендир «Ахмата» рассказал, какую позицию клуб усилит в зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о трансферных целях клуба в зимнюю паузу.
— Недавно «Ахмат» объявил о подписании румынского нападающего Янку. Почему выбор пал на него?
— Он не нападающий, а атакующий полузащитник с хорошей статистикой. У нас уже были хорошие примеры сотрудничества с румынскими игроками.
— Правда, что трансфер обошелся всего в 500 тысяч евро?
— Да, правда.
— Ходили слухи про интерес к нападающему «Торпедо» Амуру Калмыкову.
— Переговоров с «Торпедо» у нас нет. Интересуемся многими игроками, как и остальные клубы.
— Какие позиции планируете усилить зимой?
— Еще одну позицию планируем усилить. Скорее всего в аренду. Конкретно позицию узнаете чуть позже. Команда на сборах, зачем их будоражить.
— Кто-то из потенциальных новичков поехал с командой на сборы?
— Только наши местные воспитанники из молодежного состава.
(Константин Колмаков)
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