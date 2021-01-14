Гендир «Ахмата» рассказал, какую позицию клуб усилит в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о трансферных целях клуба в зимнюю паузу.

— Недавно «Ахмат» объявил о подписании румынского нападающего Янку. Почему выбор пал на него?

— Он не нападающий, а атакующий полузащитник с хорошей статистикой. У нас уже были хорошие примеры сотрудничества с румынскими игроками.

— Правда, что трансфер обошелся всего в 500 тысяч евро?

— Да, правда.

— Ходили слухи про интерес к нападающему «Торпедо» Амуру Калмыкову.

— Переговоров с «Торпедо» у нас нет. Интересуемся многими игроками, как и остальные клубы.

— Какие позиции планируете усилить зимой?

— Еще одну позицию планируем усилить. Скорее всего в аренду. Конкретно позицию узнаете чуть позже. Команда на сборах, зачем их будоражить.

— Кто-то из потенциальных новичков поехал с командой на сборы?

— Только наши местные воспитанники из молодежного состава.

(Константин Колмаков)