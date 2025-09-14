Футбол
Судейство

14 сентября, 20:12

Газзаев об удалении Станковича: «Такие моменты не красят тренера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

«Удаление тренера — удар по игрокам. Станковичу нужно думать о том, как его действия скажутся на команде. Пока это сказывается отрицательно. Можно эмоционально радоваться и поддерживать, но такие моменты, как в игре с «Динамо», не красят тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 8-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
  • Dmitriy Nekrasov

    За оскорбление судьи контрольно-дисциплинарный комитет лишил возможности Газаева находиться на поле на протяжении всех последующих матчей до закрытия сезона. 21.05.2013 год

    15.09.2025

  • AleSSio87

    усатой гниде стоит напомнить как он вообще сбегал из своих команд, которых касались малейшие трудности или когда его размазывали по лопате - из Динамо, из Алании, и цсКала и потом из сборной!!

    15.09.2025

  • Gordon

    Вот уж не Газзаеву о поведении рассуждать :)))))

    14.09.2025

  • Усатый стас

    Псу надо напомнить как он вел себя и на лавке и на трибуне

    14.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

