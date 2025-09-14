Газзаев об удалении Станковича: «Такие моменты не красят тренера»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

«Удаление тренера — удар по игрокам. Станковичу нужно думать о том, как его действия скажутся на команде. Пока это сказывается отрицательно. Можно эмоционально радоваться и поддерживать, но такие моменты, как в игре с «Динамо», не красят тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 8-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.