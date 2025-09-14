«Ростов» — ЦСКА: Гайич получил красную карточку и оставил армейцев в меньшинстве
ЦСКА остался в меньшинстве в матче против «Ростова» в 8-м туре РПЛ.
В конце первого тайма Милан Гайич при счете 1:0 в пользу соперника получил красную карточку за удар локтем в шею игроку ростовчан.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
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10
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11
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13
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15
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
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|26.07
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