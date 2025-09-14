«Ростов» — ЦСКА: Гайич получил красную карточку и оставил армейцев в меньшинстве

ЦСКА остался в меньшинстве в матче против «Ростова» в 8-м туре РПЛ.

В конце первого тайма Милан Гайич при счете 1:0 в пользу соперника получил красную карточку за удар локтем в шею игроку ростовчан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.