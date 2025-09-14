Мостовой о возможном уходе Жерсона из «Зенита»: «Через неделю про него все забудут»
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе полузащитника Жерсона из «Зенита».
Ранее издания BolaVip и Moon BH сообщили, что футболист рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года.
Представитель Жерсона Лукас Машадо опроверг «СЭ» желание игрока покинуть сине-бело-голубых.
«Все пишут, что он хочет уехать. Может, что-то не пошло у него. В «Зените» же большая конкуренция. Он думал, что сразу будет в старте, а сел в запас. Похож ли его переход на трансфер Маркизио? Нет, тот был какой-то агентский переход. Будет ли уход Жерсона зимой трансферным провалом? Нет, никакого провала. В чем провал-то? Если «Зениту» кто-то не подошел, то клуб может купить на его место кого-то другого. Жерсон уйдет и через неделю про него все забудут», — сказал Мостовой «СЭ».
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
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