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Сегодня, 10:50

Газзаев предложил провести в «Лужниках» ретро-матч ЦСКА — «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Газзаев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал идею провести ретро-матч между армейцами и «Зенитом».

— Как вам ретро-матч ЦСКА — «Локомотив»?

— Идея понравилась. Нужно продолжать проводить такие игры. Почему бы не организовать ретро-матч между ЦСКА и «Зенитом» в мае 2024 года в «Лужниках»? Все-таки эти два клуба выигрывали Кубок УЕФА. Армейцы и питерцы составляли костяк сборной России на бронзовом Евро-2008. Уверен, зрители с удовольствием вновь посмотрят на игру Акинфеева, Жиркова, Алдонина, Березууцких, Игнашевича Олича, Вагнера. Карвалью, Малафеева, Погребняка Денисова, Аршавина, Кержакова, Широкова, Данни и многих других.

Сейчас, в довольно прохладную погоду в Черкизово на игру ЦСКА — «Локомотив» пришло около 12 тысяч зрителей. Считаю, в мае в Лужниках, на главном стадионе страны можно будет собрать полные трибуны и устроить настоящий праздник футбол. Надеюсь, РФС удастся воплотить эту идею в жизнь!

Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Константин Тюкавин. «Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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