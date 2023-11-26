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Сегодня, 10:35

Газзаев — о Карраскале: «Обычно игроки выдают сильные матчи против бывших тренеров»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Хорке Карраскаля и Константина Тюкавина в дерби.

— Карраскаль сегодня хотел доказать, что Федотов зря не ставил его в состав?

— Он профессионал и в первую очередь понимает, что «Динамо» заплатило за него немалые деньги — нужно отрабатывать контракт. Как любой амбициозный игрок, Карраскаль хочет иметь постоянное место в составе. Сегодня все для него сложилось удачно. Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров.

— Тюкавин забил в пятом матче кряду. Константин ожил?

— Обрел стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму. Для нашего чемпионата очень добротный нападающий.

Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Константин Тюкавин. «Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Газзаев — о Файзуллаеве: «Он прибавляет на глазах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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