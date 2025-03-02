«Ростов» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.25 мск

«Ростов» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 18-ти туров премьер-лиги ростовский клуб набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 35 баллами идут на пятой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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