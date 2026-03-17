Вратарь Расулов: «Многие дети выбирают «Динамо», потому что здесь играл Яшин»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов рассказал о влиянии легендарного голкипера Льва Яшина на молодых футболистов бело-голубых.

«Это огромная мотивация для каждого вратаря, который приходит в «Динамо». Я думаю, многие дети выбирают «Динамо» только из-за того, что Яшин играл здесь. Это клуб с такой историей, в котором играл обладатель «Золотого мяча». В глубине души мечтаешь достичь таких же высот», — сказал Расулов в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Яшин играл за «Динамо» с 1950 по 1970 год. Он является 5-кратным чемпионом СССР. В 1963-м Яшину вручили «Золотой мяч».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max