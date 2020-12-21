РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газзаев назвал лучшего футболиста в России

06:00
Валерий Газзаев. Фото "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото "СЭ"
Теги:

Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поставил на первое место Влашича. Также в его пятерку попали: Алексей Миранчук («Аталанта»), Артем Дзюба («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА) и Роман Зобнин («Спартак»).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир