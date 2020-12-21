Газзаев назвал лучшего футболиста в России

Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поставил на первое место Влашича. Также в его пятерку попали: Алексей Миранчук («Аталанта»), Артем Дзюба («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА) и Роман Зобнин («Спартак»).