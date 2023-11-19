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Сегодня, 18:13

Газзаев и Семин поделились воспоминаниями о золотом матче «Локомотив» — ЦСКА в 2002 году

Константин Белов
Корреспондент
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Бывшие главные тренеры ЦСКА и «Локомотива» Валерий Газзаев и Юрий Семин поделились воспоминаниями о «золотом» матче между армейцами и железнодорожниками в 2002 году.

Тогда «Локомотив» победил со счетом 1:0 и стал чемпионом России.

«Это исторический матч, — сказал Газзаев. — Было много борьбы, был важен результат. Сам счет об этом говорит — 0:1. «Локомотив» был укомплектованной командой, а ЦСКА только начинал свой путь. Была напряженная игра, «Локомотив» воспользовался своим моментом».

«Этот матч имел громадное значение, — добавил Семин. — Газзаев только пришел в ЦСКА, прививал новые схемы и стили. А «Локомотив» был третий год подряд вторым после «Спартака». Я боялся, что если мы проиграем ЦСКА, то появится неуверенность. Тогда поле на стадионе «Динамо» было хуже, а погода была прохладнее».

В воскресенье, 19 ноября состоится ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА, посвященный «золотой» игре между клубами. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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В РФС рассказали о причинах запуска Лиги легенд

Александр Гришин: «ЦСКА нужен забивной нападающий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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