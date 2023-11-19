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Сегодня, 18:15

Александр Гришин: «ЦСКА нужен забивной нападающий»

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, кого зимой надо приобрести армейцам, чтобы побороться за победу в чемпионате России.

«Они и так сейчас в чемпионской гонке. Отрыв не очень большой, — приводит «РБ Спорт» слова Гришина. — Но каждый тренер вам скажет, что не помешают сильные футболисты на любую позицию. Наверное, ЦСКА нужен забивной нападающий. Как и всем командам. И «Спартаку», и «Зениту».

Также ветеран подчеркнул, что не видит в России форвардов сильнее Федора Чалова (7 голов в 15 матчах РПЛ).

«Чалов и Заболотный забивают, но если еще есть качественный нападающий, почему его не взять? Честно говоря, в России я не вижу нападающих сильнее Чалова. Просто так брать форварда ради того, чтобы он был, — это тоже никому не нужно», — сказал Гришин.

После 15 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками — столько же у «Динамо» и «Крыльев Советов». Лидирует «Краснодар» (32 очков), а на втором месте идет «Зенит» (30).

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Эдуард Сперцян

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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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