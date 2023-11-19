Александр Гришин: «ЦСКА нужен забивной нападающий»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, кого зимой надо приобрести армейцам, чтобы побороться за победу в чемпионате России.

«Они и так сейчас в чемпионской гонке. Отрыв не очень большой, — приводит «РБ Спорт» слова Гришина. — Но каждый тренер вам скажет, что не помешают сильные футболисты на любую позицию. Наверное, ЦСКА нужен забивной нападающий. Как и всем командам. И «Спартаку», и «Зениту».

Также ветеран подчеркнул, что не видит в России форвардов сильнее Федора Чалова (7 голов в 15 матчах РПЛ).

«Чалов и Заболотный забивают, но если еще есть качественный нападающий, почему его не взять? Честно говоря, в России я не вижу нападающих сильнее Чалова. Просто так брать форварда ради того, чтобы он был, — это тоже никому не нужно», — сказал Гришин.

После 15 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками — столько же у «Динамо» и «Крыльев Советов». Лидирует «Краснодар» (32 очков), а на втором месте идет «Зенит» (30).