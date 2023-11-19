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Сегодня, 18:06

В РФС рассказали о причинах запуска Лиги легенд

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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что союз запустил Лигу легенд для развития и популяризации футбола.

«Изначально первый ретро-матч служил промо-инструментом ко встрече за Суперкубок-2022, — приводит Metaratings.ru слова Терешина. — Была концепция мирного спортивного противостояния двух больших городов и самых титулованных клубов России. Коммерческий интерес в этом проекте состоит в том, чтобы окупить наши затраты на реализацию мероприятий для болельщиков, легенд, ветеранов. Мы благодарны нашему титульному спонсору, а также основному вещателю. Также хочется отметить доверие и личную поддержку президента РФС Александра Дюкова».

Также функционер ответил на вопрос, вкладывают ли клубы какую-то сумму в организацию матчей.

«Давайте разберем кейс «Локомотива» и ЦСКА. «Железнодорожники» могли выставить полную цену за аренду стадиона и за каждый матчевый сервис брать деньги. Но они подошли иначе, сами перекрывают некоторые расходы, помогают с реализацией билетов. За что мы им благодарны. Но основные расходы — логистика и гонорары игроков, призовой фонд, судейство, форма, матч-дей — это затраты РФС, компенсируемые партнерами», — сказал Терешин.

Ветераны «Локомотива» и ЦСКА сыграют 19 ноября, начало матча в 19:30.

Источник: metaratings.ru
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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