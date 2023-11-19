В РФС рассказали о причинах запуска Лиги легенд

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что союз запустил Лигу легенд для развития и популяризации футбола.

«Изначально первый ретро-матч служил промо-инструментом ко встрече за Суперкубок-2022, — приводит Metaratings.ru слова Терешина. — Была концепция мирного спортивного противостояния двух больших городов и самых титулованных клубов России. Коммерческий интерес в этом проекте состоит в том, чтобы окупить наши затраты на реализацию мероприятий для болельщиков, легенд, ветеранов. Мы благодарны нашему титульному спонсору, а также основному вещателю. Также хочется отметить доверие и личную поддержку президента РФС Александра Дюкова».

Также функционер ответил на вопрос, вкладывают ли клубы какую-то сумму в организацию матчей.

«Давайте разберем кейс «Локомотива» и ЦСКА. «Железнодорожники» могли выставить полную цену за аренду стадиона и за каждый матчевый сервис брать деньги. Но они подошли иначе, сами перекрывают некоторые расходы, помогают с реализацией билетов. За что мы им благодарны. Но основные расходы — логистика и гонорары игроков, призовой фонд, судейство, форма, матч-дей — это затраты РФС, компенсируемые партнерами», — сказал Терешин.

Ветераны «Локомотива» и ЦСКА сыграют 19 ноября, начало матча в 19:30.