Газизов: «Неофициально общались с Шуниным, но это было ни о чем»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов рассказал, мог ли голкипер Антон Шунин перейти в дагестанский клуб.

«Официально с Шуниным мы не вели никаких переговоров. Неофициально общались, но это было ни о чем. Наш шеф-скаут поговорил с ним, но дальше дело не пошло», — сказал Газизов «СЭ».

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.