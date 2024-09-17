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Яковлев: «Пока отзывы о «Спартаке» только положительные»

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Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о старте красно-белых в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Будем верить в «Спартак» в этом сезоне, потому что пока в целом отзывы только положительные. Играет команда здорово. Одно удовольствие смотреть за такой игрой. Видно, что сейчас коллектив — это единое целое. Станкович всех сплотил и никого лишнего не подпускает к команде. Не допускает негативных моментов вокруг «Спартака», — сказал Яковлев Legalbet.

После 8-ми туров РПЛ красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Источник: Legalbet
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
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