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Экс-тренер сборной России Игнатьев считает «Зенит» явным фаворитом чемпионской гонки РПЛ

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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» является главным фаворитом на победу в предстоящем сезоне чемпионата России

«Фаворитов несколько, ведь они выстраиваются не на бумаге, а на конкретных деяниях. «Зенит», конечно, имеет большое преимущество перед всеми командами: это подбор качественных футболистов, организационная структура клуба, финансовая база, хорошие трансферы, это отнять нельзя. Поэтому у них должно в очередной раз все получиться. Также выделил бы «Краснодар», другие команды, которые задавали тон прошлого сезона. Я смотрел несколько контрольных матчей ЦСКА, отмечу, что команда стала посвежее, поагрессивнее и помобильнее.

Конечно, нельзя забывать про «Спартак» с новым тренером, это привнесет им новые мысли и идеи. Непременно в число фаворитов входит «Динамо», даже без тех игроков, которые не сыграют по началу из-за отдыха или участия в международных турнирах, у бело-голубых хватит сил, чтобы создать здоровую конкуренцию. «Локомотиву» будет сложнее, вглядываясь в их кадровые возможности, у них чуть хуже ситуация, чем в прошлом сезоне», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Сезон РПЛ-2023/24 стартует 20 июля. Действующий чемпион «Зенит» в 1-м туре на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Динамо – Факел
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 - : -
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