Экс-тренер сборной России Игнатьев считает «Зенит» явным фаворитом чемпионской гонки РПЛ
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» является главным фаворитом на победу в предстоящем сезоне чемпионата России
«Фаворитов несколько, ведь они выстраиваются не на бумаге, а на конкретных деяниях. «Зенит», конечно, имеет большое преимущество перед всеми командами: это подбор качественных футболистов, организационная структура клуба, финансовая база, хорошие трансферы, это отнять нельзя. Поэтому у них должно в очередной раз все получиться. Также выделил бы «Краснодар», другие команды, которые задавали тон прошлого сезона. Я смотрел несколько контрольных матчей ЦСКА, отмечу, что команда стала посвежее, поагрессивнее и помобильнее.
Конечно, нельзя забывать про «Спартак» с новым тренером, это привнесет им новые мысли и идеи. Непременно в число фаворитов входит «Динамо», даже без тех игроков, которые не сыграют по началу из-за отдыха или участия в международных турнирах, у бело-голубых хватит сил, чтобы создать здоровую конкуренцию. «Локомотиву» будет сложнее, вглядываясь в их кадровые возможности, у них чуть хуже ситуация, чем в прошлом сезоне», — цитирует Игнатьева ТАСС.
Сезон РПЛ-2023/24 стартует 20 июля. Действующий чемпион «Зенит» в 1-м туре на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -