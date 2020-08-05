Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что «Химки» могут стать фарм-клубом красно-белых. Он подчеркнул: не стоит сомневаться в честности москвичей, а соответствующие органы должны остановить подобный поток подозрений.

— О «Спартаке» говорят много. В частности, на прошедшей встрече президента РФС Александра Дюкова с представителями прессы обсуждалось взаимодействие вашего клуба с «Химками». Скажем прямо: в российском футбольном союзе оценивают эту историю негативно. Не боитесь, что за вас могут взяться всерьез?

— Я не знаю, кто раскачивает ситуацию, для чего это делается. У меня ночью иногда появляется время что-то почитать. Когда вижу полнейший бред многих людей, то думаю, что наконец-то всех можно пускать по ложному следу. Они сами выдумывают себе истории, потом их распространяют. Это вещи, которые абсолютно невозможны. Я сам первый за то, чтобы во всем разобраться. Почему кто-то имеет право что-то сказать, а это всюду тиражируется? Я же не могу ответить, поскольку ради реакции «Спартака» это и делается. Реагировать нельзя, но есть органы, которые должны закрывать рот. Когда я читаю, что кто-то «Спартаку» что-то подарит, то вы меня извините за выражение, но в нормальном месте за это что-то делают. Кто имеет право обижать «Уфу»? Или «Химки»? Кто-то уже в чем-то разве уличен? Мы должны за это оправдываться что ли? Или обязаны проиграть, чтобы говорили — да, там все чисто? Надо разбираться — кому это надо. Мои коллеги начинают говорить, что следует ограничить число арендуемых двумя-тремя футболистами из одной команды. Ставят подписи, но почему-то все это проходит мимо нас. Я говорю: «А почему вы мне-то не прислали? Я бы первый подписал. Вы меня давно знаете, мы дружим. Или вы считаете, что я думаю как-то иначе?» А потом я понял — это «Спартак».

— Вы же понимаете, что на ближайшем собрании руководителей РПЛ все будут этим возмущаться.

— Я все понимаю. И первый скажу: давайте по-другому. Но как так — подписи собирают, а в «Спартак» эта бумага не приходит?

— Вы считаете, кто-то хочет раскачать вашу лодку?

— Для меня очень важно сохранять единство. Когда я говорил, что мы одинаково мыслим с Тедеско — это не просто слова. Все заражены одной идеей. Я это чувствую. Вот сейчас мы с Доменико сидим плечом к плечу — что-то между нами проходит. И когда смотрю в глаза футболистов, то вижу — что-то мы можем. А люди вокруг ходят — что-то там постукивают. Кто-то рот открывает. Я за то, чтобы наказывать за слова. Но «Спартак» настолько велик, что на это внимания обращать не стоит.

— Но вы же понимаете, что главным тренером «Химок» становится человек из системы «Спартака». Авторитетные инсайдеры утверждают, что в подмосковном клубе может оказаться группа ваших футболистов. Поэтому не заводитесь, мы не можем об этом не спрашивать.

— Я завожусь из-за того, что обижают клубы — «Химки», «Уфу», «Спартак». Кто-то хочет сказать, что мы нечестные? Что я с кем-то буду договариваться? Пусть этот «кто-то» подойдет и скажет мне, что я нечестный человек. Все коллеги знают, что я честный. И все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100 процентов. Кто имеет право трогать клуб? Почему этих людей не затыкают?

— Первым противником массовых аренд называют «Краснодар». Может быть, имеет смысл поговорить с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом?

— Еще раз повторю: дайте мне ту бумагу, я подпишу первым. Если большинство клубов решат — так тому и быть. Но есть и такая история. Есть предложение на игрока, но мы думаем, что он будет быстрее прогрессировать в другом клубе. Определенные структуры хотят зарабатывать на этом, их не волнует развитие футболиста. Они все делают, чтобы загнать нас в рамки. Пытаются сделать не так, как нужно «Спартаку», а как нужно им. Мы будем это менять. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.