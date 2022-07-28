Газизов о суде со «Спартаком»: «Если бы я не видел за собой правды, я бы не двигался вперед»

Газизов отреагировал на решение суда отказать ему в выплате компенсации от «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Верховного суда Башкирии отказать ему в выплате компенсации и восстановлении работы в «Спартаке».

«Я не согласен с решением. Мне бы хотелось другого решения. Будем двигаться дальше, согласно правовому полю. Я понимаю, о чем идет речь. Если бы я не верил в успех и не видел за собой правды, я бы не двигался вперед», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Сегодня, 28 июля стало известно, что Верховный суд Башкирии отклонил иск Газизова о признании незаконными его увольнения с должности в московском клубе и расторжения трудового договора, а также взыскании заработка за время вынужденных прогулов. Юрист «Спартака» сообщил, что Газизов собирается оспорить решение суда.