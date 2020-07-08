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Газизов отреагировал на информацию о переходе в «Спартак»

8 июля 2020, 08:17
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что он может получить должность в «Спартаке».

«Я скажу, что это, конечно, приятно, что это все муссируется, — сказал Газизов в эфире ГТРК «Башкортостан». — Но сейчас все мысли о «Ростове», мы вылетаем через 40 минут. Завтра игра, и это самое важное».

Ранее пост генерального директора «Спартака» покинул Томас Цорн. По данным «СЭ», фаворитом на место топ-менеджера «Спартака» является именно гендиректор «Уфы».

По нашей информации, с ним были контакты, и назначение может произойти уже 18 июля — за сутки до полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Газизов может получить широкие полномочия, в его кандидатуре руководство красно-белых привлекает умение развивать и успешно продавать игроков.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=in3tgEUGsH0&feature=youtu.be

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