Газизов отреагировал на информацию о переходе в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что он может получить должность в «Спартаке».

«Я скажу, что это, конечно, приятно, что это все муссируется, — сказал Газизов в эфире ГТРК «Башкортостан». — Но сейчас все мысли о «Ростове», мы вылетаем через 40 минут. Завтра игра, и это самое важное».

Ранее пост генерального директора «Спартака» покинул Томас Цорн. По данным «СЭ», фаворитом на место топ-менеджера «Спартака» является именно гендиректор «Уфы».

По нашей информации, с ним были контакты, и назначение может произойти уже 18 июля — за сутки до полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Газизов может получить широкие полномочия, в его кандидатуре руководство красно-белых привлекает умение развивать и успешно продавать игроков.